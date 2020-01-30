السندات الحكومية للبنان تسجل أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل ديسمبر

قفزت السندات الدولارية السيادية للبنان، اليوم الخميس، وسجلت بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود.

وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة.

وأضاف صاووك في تعقيب بالبريد الإلكتروني: ”المناخ العام ‭’‬مطمئن‭’‬ لأن الجميع يحاولون إرسال إشارات إيجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت.. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في مارس/آذار سيجري تسديده“.

وينتظر المستثمرون قرارا من الحكومة بشأن كيف ستتعامل مع عبء للديون يثقل كاهلها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/ آذار.