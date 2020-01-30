 مفوض التجارة الأوروبي يستبعد إبرام اتفاق تجارة بين أمريكا وبريطانيا في 2020 – إرم نيوز‬‎

مفوض التجارة الأوروبي يستبعد إبرام اتفاق تجارة بين أمريكا وبريطانيا في 2020

مفوض التجارة الأوروبي يستبعد إبرام اتفاق تجارة بين أمريكا وبريطانيا في 2020

المصدر: رويترز

قال مفوض شؤون التجارة  في الاتحاد الأوروبي، فيل هوغان، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنتظر الولايات المتحدة إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا قبل أن تبرم اتفاقها الخاص مع المملكة المتحدة.

وقال هوغان لإذاعة ”آر.تي.إي“ الوطنية في إيرلندا، إنه هو من تبنى وجهة النظر بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 2020.

وأوضح هوغان أن“هناك الكثير جدًا من أجزاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي ستكون لها تأثيرات على اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة“.

وأضاف:“الأولوية للولايات المتحدة، هي أن ترى ما الذي سيجري تقديمه على الطاولة في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أولًا“.

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