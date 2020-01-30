دانا الطويرش تثير التساؤلات بحذفها تغريدات عن تعرضها للسرقة

أثارت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إقدامها على حذف تغريدات من حسابها بـ“تويتر“، كانت قد أعلنت فيها عن تعرضها لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل (300 ألف دولار).

وفي وقت سابق، أكدت دانا الطويرش لجوءها للقضاء، وتوعدت بمعاقبة السارق إضافة إلى ردها بحسم على البعض، الذي طلب منها إنهاء الأمر لعدم تأثرها، لكنها قالت إن من حقها استعادة أموالها؛ لأن من سرقها ليس له الحق في مال خاص بها.

ولم توضح دانا الطويرش حتى الآن سبب الحذف، وواصلت نشر تغريدات جديدة لا علاقة لها بالأمر، كما سألت أحد المتابعين لها عن مسلسل جديد، وتبادلت النقاش مع الجمهور.