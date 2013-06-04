الثورة: بروفة الصراع الأمريكي

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة الثورة السورية مقالاً لرئيس تحريرها علي قاسم يتحدث فيه عن اجتماع جنيف القادم، والذي يأتي تحضيراً لاجتماع جنيف2 الذي يجمع عدة دول بينها الحكومة السورية والمعارضة معاً.

وقال قاسم أن الطرف الأمريكي يواجه الأربعاء جدول لا يخدم أجنداته، وهو الذي اضطر أكثر من مرة إلى استبدال حقائبه وتغيير سياساته في الفترة الأخيرة.

ويقول قاسم " يحضر الأمريكي وعينه على وكيله التركي الذي يتخبط في مواجهة مفتوحة على خيارات أحلاها مرّ، وقلبه مع الإسرائيلي الذي يتحسس ورطته بعد مغامراته غير المحسوبة، والانكشاف المفضوح للحبل السري الذي يربطه بالإرهابيين".

ويضيف "على المقلب الآخر يبدو الروسي وقد أحضر معه أوراقه المؤجلة التي لم يُشهرها بعد، والكثير من حقائبه المعتادة قد أعاد ترتيب ما فيها، ليملي على الطاولة قرائنه القاطعة وحججه الدامغة، ويرسم بوضوح مبادئ اختطتها السياسة الروسية منذ البداية، ولا تزال تحافظ على وتيرة تصاعدها".‏

ويختم الكاتب كلامه قائلاً أن القادم ليست في مصلحة الأمريكي، وها هو الآن يستجدي من ينتظره، ويستمهل من يسبقه.