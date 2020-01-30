صياد يعثر على مخلوق بحري غامض بثلاث أرجل (فيديو)

عثر صياد على مخلوق بحري غامض يمتلك مخالب مثل الإخطبوط، وأثار المخلوق العجيب الحيرة على الإنترنت بعدما شاهد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورته ولم يتمكنوا من تحديد هويته، حسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

ويمتلك المخلوق الغامض، ثلاث أرجل كما كان لديه رأس ضخمة مع ما يبدو أنها فم وعينان، ومع ذلك بدا حجم المخلوق صغيرا.

وفي المقطع الذي تم نشره على الإنترنت، يسمع صوت شخص في الخلفية يقول: ”ماذا بحق الجحيم، ما هذا؟ هل ترى هذا؟ ”.

وليس من الواضح أين تم التقاط هذا المقطع ولكن تمت مشاهدته أكثر من 1.3 مليون مرة منذ نشره على ”تيك تيوك“ أحد المستخدمين.

وحث بعض المشاهدين الصياد على التوقف عن التصوير وإلقائه في الماء مرة أخرى، وكتب:أحدهم ”إلقها مرة أخرى في الماء ودعها تعش“، فيما علق آخر قائلا: ”إنه حيوان يعاني من الألم وسيموت“.

كان الإجماع العام في قسم التعليقات على أن المخلوق كان في الواقع سمكة من فصيلة الورنكيات بجناحين مشوهين.

وتعتبر الورنك من فصيلة الأسماك تتبع رتبة ورنكيات الشكل من طائفة الأسماك الغضروفية، وتمتلك جسما مفلطحا وزعانف صدرية كبيرة وممتدة كالأجنحة وذيولا نحيلة، ويَتغذى سمك الورنك على بعض الأسماك الأخرى مثل سمك الكلب والشفنين والقشريات والرخويات.

يعتبر معدل نمو أسماك الورنك بطيئا، وبما أن وقت البلوغ متأخر فإن معدل تكاثرها بطيء أيضا، ونتيجة لهذا فالورنك معرض للهجوم من إفراط الصيد، ويَبدو أنه قد حصل إفراط في صيد الورنك حيث يعاني بسببه من نقص في أعداده في العديد من مناطق العالم.