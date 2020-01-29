نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

كشفت رضا فرغلي مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي عن تدهور الحالة الصحية للممثلة القديرة، وفقدها الوعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت فرغلي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن حالة الفنانة الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكانت فرغلي أعلنت منذ أيام دخول نادية لطفي العناية المركزة، وقالت إن الفنانة الشهيرة تعاني من درجة حرارة عالية بسبب نزلة شعبية.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي أجرت عملية جراحية في وقت سابق ودخلت العناية المركزة قبل أن تخرج منها وتعود لها مجددا.

وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بأدوارهن في الأعمال السياسية.