العثور على 12 مومياء في مخزن آثار مغلق منذ 60 عاما (صور)‎‎

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في مصر، في ضبط مخزن آثار مغلق منذ 60 عاما بجوار مقبرة ”بتاح حتب الأول“ في منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك بناء على معلومات وتحريات تفيد بوجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يدرج بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشي آثار المنطقة.

وبتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين وجود المخزن المشار إليه في إحدى الغرف الملحقة بمقبرة ”بتاح حتب الأول“ في سقارة.

وتضمنت عملية الضبط وجود قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلي خلفها باب خشبي عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص، بخاتمين لاثنين من مفتشي آثار المنطقة في الستينيات من القرن الماضي.

وعثر في المخزن على غرفتين داخلهما 12 قطعة تابوت خشبي، ضمتا 12 مومياء، غطاء تابوت خشبي، 3 قطع حجرية إحداها بها رسومات وكتابات هيروغليفية. وتم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية لحين اتخاذ الإجراءات الأخرى.