أبرزهن رانيا يوسف وغادة عادل.. نجمات يعدن للظهور بعد غياب.. فما السبب؟

عادت بضع نجمات في الآونة الأخيرة للظهور في أعمال فنية مجددا، بعد غياب لفترة طويلة أثار جدلا حولهن.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز النجمات العائدات بعد فترة من الغياب، واستطلاع آراء صناع المهنة والنقاد الفنيين حول السبب وراء عودتهن في هذا التوقيت.

غادة عادل ورانيا يوسف.. (جدل وإثارة)

ربما تكون عودة الفنانتين غادة عادل ورانيا يوسف هي الأبرز في ظل إثارتهن للجدل طوال الفترة الماضية، خاصة بعد كثرة الأقاويل حولهن إزاء ظهورهن في مهرجانات فنية بإطلالات أثارت جدلا واسعا.

وتعيش غادة عادل حاليا فترة نشاط فني، إذ تعود في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح، ويحمل اسما مبدئيا ”ليالينا“، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال اليومين المقبلين.

وللفنانة المصرية -أيضا- نشاطات عدة من خلال فيلم كوميدي بالسينما مع الفنان رامز جلال بعد المشاركة في فيلم ”كازابلانكا“ مع أمير كرارة، وفيلم ”ولاد رزق 2“ مع أحمد عز، كما تصور فيلم ”الخطة العامية“ تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

أما الفنانة رانيا يوسف فيعرض لها في السينما -حاليا- فيلم ”دماغ شيطان“، إضافة إلى مواصلتها تصوير فيلم ”عش الدبابير“، ناهيك عن عرض مسلسلين لها حاليا هما ”الآنسة فرح“ ومسلسل ”مملكة إبليس“ عبر منصة شاهد الإلكترونية.

يسرا ونيللي كريم.. (ذهاب وعودة)

وينطبق على الفنانتين يسرا ونيللي كريم شعار ”ذهاب وعودة“، إذ غابت يسرا عن الموسم الماضي فقط، وفي مسلسلها الجديد في سباق رمضان 2020 تتعاون للمرة مع المؤلف الشاب أحمد عادل ويحمل اسما مؤقتا هو ”دهب عيرة“.

ويعود التعاون بين نيللي كريم والمخرجة كاملة أبو ذكرى بعد انسحاب المخرج أحمد مدحت من مسلسل ”النصابين“، وهو اسم مؤقت أيضا، وسيناريو وحوار أحمد وائل وعمرو الدالي، ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين.

نادية الجندي ونبيلة عبيد.. (مفاجأة الموسم)

يشهد الموسم الرمضاني الجديد مفاجأة من أبرز مفاجآت الموسم وهي مشاركة نجمة الجماهير نادية الجندي مع نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في بطولة مسلسل يحمل اسم ”نساء من دهب“ وهو الأمر الذي أحدث الكثير من ردود الأفعال فور إعلانه.

هيفاء وهبي وسمية الخشاب.. (عودة بعد غياب)

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عودتها للدراما التلفزيونية بمسلسل ”أسود فاتح“، وتشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشاركها شريف سلامة.

وتشارك الفنانة اللبنانية -أيضا- في فيلم ”أشباح أوروبا“ مع عدد من النجوم مثل مصطفى خاطر وآخرين.

وبعد سنوات من الغياب تعود الفنانة المصرية سمية الخشاب للظهور في السينما من خلال فيلم جديد يتم التحضير له حاليا، إضافة إلى نشاطاتها الفنية من خلال الأغاني التي تطرحها.

صناع المهنة

وعلق صناع المهنة على إعادة المخرجين والمنتجين التعاون مع بعض الفنانات بعد انحسار النقد عليهن إثر إطلالات جريئة في مهرجان الجونة والعري الذي ظهرن به، وغياب سمية الخشاب لمدة 5 سنوات عن السينما وعودتها للساحة بعد انتهاء مشاكلها مع أحمد سعد الذي قيل إنه عطلها كثيرا، وغيره.

وبهذا الصدد يقول المنتج المصري محمد مختار، إن عودة بعض النجمات للساحة ربما تأتي لأن بعض النجوم الذين ظهروا في رمضان الماضي لم يحققوا الظهور الأمثل، إضافة إلى أنهم لم يحملوا على عاتقهم مسؤولية الظهور في موسم رمضان بالكامل؛ ما يجعل إعادة التعاقد مع نجمات من الصف الأول مثل يسرا ونيللي كريم أكبر دليل على تصويب أخطاء الماضي.

وأشار محمد مختار لـ“إرم نيوز“، إلى أن منتجي الدراما يرون في عودة بعض النجمات نجاحا لهم خاصة رانيا يوسف التي أصبح اسمها متداولا بكثرة ويبحث عنها الكثير من الجمهور عبر الإنترنت خاصة أنها لفتت الأنظار بإطلالاتها الجريئة في كل مناسبة فنية.

وقالت الناقدة الفنية المصرية ماجدة موريس، إن عودة النجمات للساحة الفنية بعد غياب كانت خطوة ضرورية لمساندة نجوم العام الماضي الذين لم يتركوا بصمة تذكر أو تحفظ ماء الوجه، منوهة إلى أن تعمد غياب بعض النجوم كان له صدى سلبي على الصناعة ككل حيث طلب الجمهور رؤية بعض نجومه ولم يجدهم.

وأضافت ماجدة موريس، لـ“إرم نيوز“ أن العملية الإنتاجية أصبحت ”تجارية“ والمسألة باتت حساباتها بغرض المكسب والخسارة، لافتة إلى أن ”السوشيال ميديا“ لها عامل مؤثر في عودة بعض النجمات.

وأكدت أن عودة ماجدة الجندي ونبيلة عبيد هي مفاجأة الموسم التي ستحدث ضجة وسيثار حولها الكثير من اللغط في ظل صراع النجمات ومنافستهن لبعضهن طوال السنوات الماضية هو ما ينذر بموسم مليء بالمفاجآت.

أما المخرج المصري محمد حمدي، فنوه إلى أن الجمهور المصري محب وذواق للفن كونه حريصا على مشاهدة بعض الأعمال اللبنانية والخليجية، لكنها ليست سيطرة بالمعنى الكامل.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الجمهور المصري يبدي إعجابه بالأعمال الخليجية واللبنانية، ومن هنا يحاول البعض أن تكون عودة هؤلاء النجمات للحصول على ”التورتة“ كاملة موضحا أن الجمهور أصبح يصنف الأسوأ على مستوى المواسم الماضية.