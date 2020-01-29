محمد رمضان يحيي حفل ”السوبر“ بين الأهلي والزمالك

أعلن الفنان المصري محمد رمضان أنه سيقوم بإحياء حفل مباراة القمة المصرية التي تقام بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة السوبر المصرية وذلك على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات.

وحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن المباراة سيتم إقامتها يوم الـ20 من شباط/ فبراير المقبل، وسيتم الاستعانة فيها بالفنان محمد رمضان لإحياء حفل المباراة الذي يقام قبل انطلاقها.

من جانبه، أعلن محمد رمضان لجمهوره من خلال حسابه عبر موقع ”إنستغرام“ عن الحفل الغنائي فنشر بوستر إعلان المباراة عبر حسابه على ”إنستغرام“ وعلق قائلا: ”بإذن الله موعدنا يوم الـ20 شباط/ فبراير في أبوظبي، ستاد محمد بن زايد“.

وقال محمد رمضان: ”حفل افتتاح كأس السوبر المصري، الأهلي والزمالك ثقة في الله أقوى سوبر 20/2/2020“.

ويستعد الفنان المصري لتقديم مجموعة من أغانيه التي لاقت إعجاب الجمهور منذ دخوله مجال الغناء، وكانت أغنية ”كازانوفا“ هي آخر أغانيه التي طرحها على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“ وتعاون فيها للمرة الأولى مع مطربة شابة هي يسرا الجندي.