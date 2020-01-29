الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ”ووهان“ في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الإمارات اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.

وأكدت أن النظام الصحي في البلاد يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.