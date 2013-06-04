نيمار يحبس دموعه في كامب نو

إرم - سافر مهاجم منتخب البرازيل الموهوب "نيمار" إلى برشلونة ووقع عقدا مع ناديه الجديد لخمس سنوات وسط نشوة هائلة، قبل أن يعلن أن الأولوية بالنسبة له هي مساعدة مثله الأعلى ليونيل ميسي على أن يظل أفضل لاعب في العالم.

وسينضم نيمار البالغ من العمر 21 عاماً، وهو أصغر بنحو خمس سنوات من ميسي، إلى النجم الارجنتيني في هجوم برشلونة في الموسم المقبل بعدما تفوق النادي الكاتالوني على غريمه التقليدي ريال مدريد لنيل خدمات اللاعب الشاب من سانتوس.

وبعد اجتياز فحص طبي وتوقيع عقد سيربطه ببرشلونة حتى 2018 أبلغ نيمار نحو 60 ألف متفرج حضروا للترحيب به في ستاد نوكامب قال أن اللعب لهذا النادي كان حلماً يراوده.

وقال نيمار "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ وهو فريق عظيم وأريد المساهمة في أن يبقى ميسي أفضل لاعب لسنوات طويلة".

وقال نيمار في مؤتمر صحفي أنه كافح للسيطرة على دموعه حين دخل إلى أرض الملعب، وقال "إنه يوم عظيم بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "الحصول على فرصة للعب مع عدد كبير من اللاعبين المهمين الذين عشقتهم منذ كنت طفلا شيء أشكر الرب عليه".

"لم أشعر أبداً بقلق بشأن الفوز بالكرة الذهبية أو بأن أصبح أفضل لاعب في العالم. أفضل لاعب موجود هنا بالفعل، وهو ميسي. الآن يمكنني متابعته عن قرب ومساعدته".

ورافق نيمار نائب رئيس برشلونة "جوسيب ماريا بارتومو" والمدير الرياضي "اندوني زوبيزاريتا" وكشف بارتومو أن برشلونة دفع 57 مليون يورو لضم نيمار.

وحين سئل عن ملكية نيمار، قال بارتومو إن الاتفاق سري يمنع الكشف عن المبلغ الذي دفعه برشلونة لكل من الأطراف الأربعة التي كانت تملك حقوقاً فيه.

وذكرت وسائل إعلام أن تلك الأطراف الأربعة هي سانتوس النادي السابق لنيمار، وشركات دي.آي.سي، وتيرسيرا استريلا، وشركة استشارات رياضية لم يكشف عن اسمها.

ولم يكن برشلونة يرغب في دفع أكثر من 40 مليون يورو كمبلغ إجمالي لكن الثمن ارتفع تحت ضغط رغبة ريال وأندية أخرى في ضمه حسبما قال بارتومو.

وتابع زوبيزاريتا للصحفيين "إنه أحد أفضل لاعبي العالم ومن الأكثر موهبة في جيله".

وأضاف "سنستمتع بلحظات ساحرة بوجوده مع زملائه. سيسعد اللاعبون لوجود نيمار".