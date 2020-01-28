”الكلب الغاضب“ يثير الاهتمام بسبب مظهره (صور)

اجتذب كلب صغير الحجم اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نظرته ومنحنيات وجهه التي تجعله عبوسا بدرجة مزعجة لم تظهر على كلب من قبل، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، يظهر الكلب ”تشيكو“، البالغ من العمر 11 عاما من سلالة ”بروكسل غريفون“، بائسا في عشرات الصور التي التقطتها مالكته بيلي إيفانز، ورغم مظهره الذي دفع وسائل التواصل الاجتماعي لتلقيبه بـ“الجرو الأكثر غضبا في العالم“، إلا أن مالكته بيلي البالغة من العمر 47 عاما تصر على أنه جرو سعيد.

وقالت بيلي إنها وقعت في حب تشيكو منذ اللحظة التي رأت فيها الجرو الصغير البالغ حجمه 3.6 كيلوغرام“، مضيفة أن ”أول شيء لاحظته دون شك هو فمه الملتوي، أستطيع أن أقول إن فكه كان خارجا إلى حد ما“، مشيرة إلى أن ”تشيكو دائما غاضب ومضطرب من الحياة لكنه في الحقيقة أحلى جرو صغير“.

وأوضحت بيلي أنها ”تحصل على تعليقات في بعض الأحيان بسبب تعابير وجهه“، منوهة إلى أن ”تشيكو لديه التعبير ذاته سواء أكان يرتدي زيا أم يتناول شريحة لحم“.

وحقق الكلب نجاحا كبيرا في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حيث لديه أكثر من 9300 متابع على ”انستغرام“ وأكثر من 4000 على ”فيسبوك“.