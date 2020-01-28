قبل ساعات من إعلانها.. هذه أبرز بنود ”صفقة القرن“ المسربة

نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية عن مصدر قالت إنه قرأ وثيقة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسمى ”صفقة القرن“، والتي يُنتظر أن يتم إعلانها رسميا خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى أن المشروع الذي سيعلنه ترامب اليوم الثلاثاء يتضمن ”خريطة طريق متدرجة ومشروطة من أجل إقامة دولة فلسطينية“.

وحسب المصدر فإن خريطة الطريق المتدرجة تتضمن البنود الآتية:

1- إقامة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية ومن القدس الشرقية.

2- تتوسع صلاحيات الحكم الذاتي على مدى ثلاث سنوات تلتزم القيادة الفلسطينية خلالها بما سمته الصفقة ”نبذ الإرهاب“ وتنخرط في مفاوضات جديدة مع إسرائيل.

3- إعادة تحديد الخط الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل؛ بحيث يتم ضم بعض المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل بدعوى ضمان الأمن.

ويرى مصدر الصحيفة الذي اطلع على وثيقة صفقة القرن أن الأخيرة تضع الطرف الفلسطيني في وضع تفاوضي صعب، وأن هذا الوضع سيصبح أكثر سوءا بمرور الوقت لأنهم ”إن لم يدخلوا المفاوضات على جزء من الكعكة فسيشهدون كيف أن الكعكة كلها ستختفي أمام أعينهم“.