اختبار ”DNA“ يؤكد أبوة الملك البير الثاني لفنانة بلجيكية

أثبتت نتائج فحص الحمض النووي ”DNA“ أبوة ملك بلجيكا السابق ”البير الثاني“ للفنانة ديفلين بويل، حيث أكد محامو الملك السابق أن الأخير بلغته نتائج الفحص، لكنه لن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد النتيجة.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن ”الملك بُلّغ بخلاصة تحليل (الدي ان أي) الذي خضع له بطلب من محكمة الاستئناف ببروكسيل، والنتائج العلمية تشير إلى كونه الأب البيولوجي للسيدة ديلفين بويل“.

وتابع بلاغ نشرته وسائل الإعلام المحلية: ”مع وجود دلائل واعتراضات قانونية لتبرير أن الأبوة القانونية ليست بالضرورة انعكاسا للأبوة البيولوجية، وأن الإجراءات المتخذة تبدو له مشكوكا فيها، قرر الملك ألبير عدم اللجوء إليها ووضع حد بشرف وكرامة لهذا الإجراء المؤلم“.

وشدد الملك البالغ من العمر 84 عاما على أنه ”لم يتدخل منذ ولادة دولفين بويل في أي قرار عائلي، أو اجتماعي أو تربوي يخصها، وأنه احترم دائما العلاقة بين ديلفين بويل ووالدها الشرعي“.

وتعود أطوار هذه المعركة القضائية إلى العام 2013، عندما طالبت المدعية بإلغاء نسبها لوالدها القانوني ”جاك بويل“، الذي منحها اسمه كابنة، ثم بدأت إجراءات المطالبة ببنوة الملك البير الثاني، الذي تعتبره والدها الحقيقي.

ولم يعارض جاك بويل طلبها وخضع لاختبار الحمض النووي الذي أثبت فعلا أنه ليس الأب البيولوجي، إلا أن المحكمة الابتدائية قررت في آذار/مارس 2017 أنه والد المدعية الشرعي؛ لأنهما تعاملا على هذا الأساس طيلة سنوات، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم.

وكانت دولفين بويل البالغة من العمر 51 عاما تقول دائما إنها ابنة الملك البير الثاني الذي كان على علاقة بوالدتها النبيلة ”سيبيل دو سيليس لونغشامب“ بين عامي 1966و 1984، وبدأت الصحافة تتحدث عنها بصفتها الابنة غير الشرعية للملك انطلاقا من العام 1999.

وسبق أن تحدث الملك عن ”الأزمة الزوجية “ التي نشأت بينه وبين الملكة باولا في السبعينات، لكنه لم يعترف أبدا بكونه الأب البيولوجي لديلفين.