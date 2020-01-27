التحقيقات تكشف.. مقتحم ”فيلا نانسي“ تعقب منزلي هيفاء وهبي ونجوى كرم

كشفت التحقيقات المستمرة بشأن قضية القتيل محمد الموسى الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، تفاصيل جديدة أوردتها الجهات المعنية بعد الاطلاع على ”داتا الاتصالات“ الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم.

ونقل الإعلامي اللبناني سعيد حريري عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن ”تتبع داتا الاتصالات أظهر كافة التفاصيل التي قام بها القتيل قبل وقوع الجريمة، سواء باتصالاته بالعيادة أو مدة المكالمات التي جرت“.

وبينت التحقيقات التي نشر حريري جزءا منها، تعقب القتيل لمنزلي الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي ونجوى كرم، واتضح ذلك من خلال رصد ما قام به من بحث عبر جهازه على الإنترنت.

وبدأ البحث أولًا يوم 18 مارس 2019 عن تفاصيل منزل نانسي عجرم وزوجها وحياتهما ومقر عيادته وديانتهما، وأين تقضي يومي السبت والأحد، وفي يوم 20 أبريل 2019 بحث عن منزل ميريام كلينك في مصر.

وكشفت ”الداتا“ (المعلومات) أن القتيل بحث في الأول من يوليو 2019 عن منزل هيفاء وهبي الفخم في لبنان، وفي الـ 4 من سبتمبر 2019 بحث عن احتفال نانسي عجرم وزوجها بعيد زواجهما، إضافة إلى بحثه عن غرفة نومها ومنزل هيفاء وهبي مرة أخرى.

١/٢ – مفاجأة غير متوقعة : جديد التحقيقات في ملفّ #محمد_الموسى سارق منزل #نانسي_عجرم: تعقّب #نجوى_كرم و #هيفاء_وهبي وزوجته كانت على دراية بتخطيطه للسرقة وبالتالي تُعتبر شريكة له في الجرم . pic.twitter.com/wDEA2EgtPY — SaidHariri ????????سعيدحريري (@saidhariri) January 27, 2020

وأثبتت ”الداتا“ بعد الفحص أن أكثر كلمات وعناوين بحثه على جهازه كانت مرتكزة على نانسي عجرم وكل ما يخصها واستضافتها للشيف بوراك في منزلها وجنسية زوجها.

وفي يوم 13 أكتوبر 2019، بحث عن منزل نجوى كرم وفخامته ودفء الديكور والرقي الذي يتميز به، إضافة إلى أن التحقيقات أثبتت أن حصوله على أرقام عيادة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم من خلال بحثه على الإنترنت أيضًا.

١/٢ – مفاجأة غير متوقعة : جديد التحقيقات في ملفّ #محمد_الموسى سارق منزل #نانسي_عجرم: تعقّب #نجوى_كرم و #هيفاء_وهبي وزوجته كانت على دراية بتخطيطه للسرقة وبالتالي تُعتبر شريكة له في الجرم . pic.twitter.com/wDEA2EgtPY — SaidHariri ????????سعيدحريري (@saidhariri) January 27, 2020

وخضع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم لأولى جلسات التحقيق معه مجددًا في قضية مقتل محمد الموسى يوم الخميس، وتم استجوابه من قبل قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان.

يُذكر أن هذه التفاصيل اتضحت بعد أن طلبت عائلة القتيل محمد الموسى التوسع في التحقيقات حول تفاصيل علاقة القتيل بعائلة الهاشم، الأمر الذي ترتب عليه استدعاء زوج نانسي عجرم للتحقيق مجددا.