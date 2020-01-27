خبّاز يصنع من الذهب الخالص أغلى خبز في العالم (فيديو)

نجح خبّاز بمقاطعة ملقة جنوب إسبانيا، في صنع نوع جديد من الخبز قد يكون الأغلى في العالم، حيث يصل ثمنه إلى 1200 جنيه إسترليني.

وأعد الخبّاز جوان مانويل مورينو الخبز الغالي الثمن، من مكونات فريدة ومنتقاة بعناية، قد تجعل طباخ المشاهير باول هوليوود يقف عاجزا أمامها، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وشرح مورينو في مقابلة تلفزيونية أن ”وزن كل قطعة رغيف من الخبز المتوهج هو 400 غرام، حيث استخدم في وصفته غراما واحدا من الذهب، وغراما واحدا من الفضة، بالإضافة إلى خلطة سرية من مكونات الخبز الخاصة والباهظة الثمن والتي لها قيمة غذائية عالية“.

ويعرض مورين خبزه الذهبي للبيع في مخبزه Moreno’s Pan Piña في ملقة، وبسبب ارتفاع ثمنه، يقبل على شرائه الأثرياء في إسبانيا، كما يشحن طلبات للأثرياء حول العالم، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والإمارات.