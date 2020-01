بيلي إيليش تكتسح جوائز ”جرامي“ الموسيقية‎ (صور وفيديو)

حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز ”جرامي“ الموسيقية يوم الأحد بعد فوزها بالجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها ”شخص سيئ“ (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن الأغنية ذاتها.

كما حصلت إيليش (18 عاما) -أيضا- على جائزة ألبوم العام عن ألبومها ”عندما ننام جميعا أين نذهب؟“ (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟“.

وبدأ حفل توزيع جوائز جرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجليس يوم الأحد.

