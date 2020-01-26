 تركي آل الشيخ يرد على شائعة وفاته بعد الجراحة في أوروبا

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على طمأنة جمهوره ومحبيه بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونشر تركي آل الشيخ صورة له عبر صفحته الرسمية بـ“انستغرام“ بدا فيها متعبا ويركب بعض الدعامات في يده وظهرت عليه علامات المرض.

ومع ذلك جاء تعليق آل الشيخ على الصورة: ”أشكر كل من سأل عني أنا بخير ولا تسمعون للشائعات“.

وكانت شائعات قد انتشرت بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صحة تركي قد تدهورت، وبعضم ذهب لأبعد من ذلك حين أشاع بوفاته، وهو ما اضطر الأخير لنشر صورته بعد العملية لطمأنه الجمهور.

يذكر أن آل الشيخ يتواجد في أوروبا الآن لإجراء عملية وصفت بـ ”الدقيقة“، وتمنى له العديد من المغردين الشفاء والعافية، فيما حرص على شكرهم بقصيدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.