مجوهرات أحلام في حفل الرياض تثير الجدل

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الغنائي الذي اختتمت به موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، بعدما ظهرت بمجوهرات قيل إن ثمنها يزيد على 7 ملايين دولار.

واهتم مغردون بمجوهرات أحلام، عندما تداولوا صورا لإطلالتها، كما بحث آخرون عن تفاصيل ومعلومات عن هذه الحلي.

وظهرت أحلام مرتدية عقدا وأقراطا من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وفق منشور لها عبر حسابها الخاص على ”تويتر“، معلقة: ”ليلتي في الرياض“.

ونشرت مغردة من حسابها الذي يحمل اسم ”روبي“ صور واضحة للمجوهرات وعلقت قائلة: ”الفضاوة خلتني أبحث عن طقم #أحلام في حفلتها أمس ما شاء الله تبارك الله“.

الفضاوه خلتني ابحث عن طقم #احلام في حفلتها امس ???????????????? ماشاءالله تبارك الله pic.twitter.com/4KPglLRydW — Ruby.Gh ✨ (@Ru_Gh_X) January 25, 2020

وتداول مغردون عبر وسم #ليلة_فنانة_العرب_أحلام، تفاصيل من الحفل، واستطاع أن يحتل مركزا متقدما في قائمة الأعلى تداولا على ”تويتر“.

وأعرب الكثير من المغردين عن إعجابهم بالحفل الذي استمر حتى الثالثة صباحا.

منو غير #أحلام يغني من الساعه عشر مساءاً الى الساعه الثالثه صباحاً ويبقى صوتها كما هو بلاتغيير وتعب أو بحّه ???? #تتحدون — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 24, 2020

في حين ذكرت وسائل إعلام أن مجوهرات أحلام التي صممها لها خصيصا تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، بلغت قيمتها 7 ملايين دولار.

أحلام كانت سافرت خصيصاً إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع وهو مكون من عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة احلام اغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن@ahlamalshamsi @SamerHalimehNY https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 24, 2020

وعبر مغردون عن انبهارهم بمجوهرات الفنانة، فغرد حساب ”شهيانة“ تقول: ”يقولون مجوهرات أحلام بقيمة 7 مليون دولار، الله يرزقنا الجنة بس“، وتابع ”وجدان“: ”مجوهرات أحلام حقات حفلتها أمس أغلى مني ومنكم“.

يقولون مجوهرات احلام بقيمة ٧ مليون دولار ،، الله يرزقنا الجنه بس #ليلة_فنانة_العرب — شيهانة .. (@Norat2022) January 24, 2020

وأضاف مغرد يدعى ”زين“ قائلا: ”مجوهرات أحلام قيمتها 7 ملايين دولار! أحد يبي سلف“، وسخرت أخرى تدعى ”هدير“ قائلة: ”اللهم رضاك والجنة ومجوهرات أحلام“.

مجوهرات احلام حقات حفلتها امس اغلى مني ومنكم — وجـدان (@we_e016) January 25, 2020

اللهم رضاك والجنه ومجوهرات احلام ???? — هديل (@had2_15) January 25, 2020

وكرمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الفنانة الإماراتية أحلام، بدرع من الذهب الخالص، ويمثل شعار ”فنانة العرب“ على مدار 25 عاما من العطاء والفن.