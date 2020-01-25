 مجوهرات أحلام في حفل الرياض تثير الجدل – إرم نيوز‬‎

مجوهرات أحلام في حفل الرياض تثير الجدل

مجوهرات أحلام في حفل الرياض تثير الجدل

المصدر: أسماء حلمي – إرم نيوز

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الغنائي الذي اختتمت به موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، بعدما ظهرت بمجوهرات قيل إن ثمنها يزيد على 7 ملايين دولار.

واهتم مغردون بمجوهرات أحلام، عندما تداولوا صورا لإطلالتها، كما بحث آخرون عن تفاصيل ومعلومات عن هذه الحلي.

وظهرت أحلام مرتدية عقدا وأقراطا من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وفق منشور لها عبر حسابها الخاص على ”تويتر“، معلقة: ”ليلتي في الرياض“.

ونشرت مغردة من حسابها الذي يحمل اسم ”روبي“ صور واضحة للمجوهرات وعلقت قائلة: ”الفضاوة خلتني أبحث عن طقم #أحلام في حفلتها أمس ما شاء الله تبارك الله“.

وتداول مغردون عبر وسم #ليلة_فنانة_العرب_أحلام، تفاصيل من الحفل، واستطاع أن يحتل مركزا متقدما في قائمة الأعلى تداولا على ”تويتر“.

وأعرب الكثير من المغردين عن إعجابهم بالحفل الذي استمر حتى الثالثة صباحا.

في حين ذكرت وسائل إعلام أن مجوهرات أحلام التي صممها لها خصيصا تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، بلغت قيمتها 7 ملايين دولار.

وعبر مغردون عن انبهارهم بمجوهرات الفنانة، فغرد حساب ”شهيانة“ تقول: ”يقولون مجوهرات أحلام بقيمة 7 مليون دولار، الله يرزقنا الجنة بس“، وتابع ”وجدان“: ”مجوهرات أحلام حقات حفلتها أمس أغلى مني ومنكم“.

وأضاف مغرد يدعى ”زين“ قائلا: ”مجوهرات أحلام قيمتها 7 ملايين دولار! أحد يبي سلف“، وسخرت أخرى تدعى ”هدير“ قائلة: ”اللهم رضاك والجنة ومجوهرات أحلام“.

وكرمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الفنانة الإماراتية أحلام، بدرع من الذهب الخالص، ويمثل شعار ”فنانة العرب“ على مدار 25 عاما من العطاء والفن.

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