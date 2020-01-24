توقف متجر أبل عن العمل بشكل مفاجئ

واجه متجر تطبيقات آبل App Store بعض الصعوبات في العمل بشكل مُفاجئ منتصف نهار يوم الجمعة، وأشارت الصفحة الرسمية الخاصة بـ Apple إلى أن بائع التطبيق يواجه مشكلة ”مستمرة“ تؤثر على ”بعض المستخدمين“ دون سابق إنذار.

وقالت الشركة إنها تحقق في هذه المسألة، وفقا لموقعها على الإنترنت، بحسب تقرير موقع techcrunch التقني.

ورصد بحث سريع على موقع تويتر مجموعة شكاوى من المستخدمين الذين يشيرون إلى أنهم لا يستطيعون إجراء عمليات شراء على App Store، وكانوا يكافحون مع مشكلات تسجيل الدخول، مشيرين إلى أن التنزيلات من المتجر قد توقفت تمامًا.

ووفقًا لـ بيانات متخصصة، حقق متجر التطبيقات مبيعات إجمالية بقيمة 50 مليار دولار في عام 2019 – تأخذ شركة أبل جزءًا من المعاملات والمبيعات، مما يحقق لها إيرادات مالية.