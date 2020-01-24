شاهد.. تركي آل الشيخ داخل مستشفى في الولايات المتحدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني الحالي، أول صورة له من غرفة بمشفى يتلقى فيه العلاج بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ”آل الشيخ“ متابعيه عبر حسابه على ”إنستغرام“ الصورة، وأغلق خاصية التعليق، فيما يبدو تجنبًا للسؤال عن أي تفاصيل تخص عمليته الجراحية المقررة له.

View this post on Instagram A post shared by TURKI ALALSHIKH (@turkialalshik) on Jan 24, 2020 at 8:08am PST

وبدا من الصورة أن تركي آل الشيخ يخضع لفحوصات طبية.

كما أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية نشر الصورة عبر حسابه على ”فيسبوك“ وتلقى من خلالها دعوات محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

على صعيد آخر، أعرب ”آل الشيخ“ عن اشتياقه للرياض من خلال قصيدة كتبها عبر حسابه على ”تويتر“ وجاء فيها:

مشتاق والله .. يا الرياض

لترابك .. ونسمة هواك اللهم .. لا اعتراض أنا هنا .. وقلبي هناك والشوق فيني .. فاض فاض ولا غلا .. إلا .. غلاك وإلى تذكرت .. الفياض قلبي قبل لا أجيك .. جاك????????????????❤️ https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1220741191286906882?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق قال مصطفى البنا، وهو أحد الأشخاص المقربين من تركي آل الشيخ، إن الأخير سيجري عملية جراحية، في الولايات المتحدة الأمريكية.