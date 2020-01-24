 شاهد.. تركي آل الشيخ داخل مستشفى في الولايات المتحدة – إرم نيوز‬‎

شاهد.. تركي آل الشيخ داخل مستشفى في الولايات المتحدة

شاهد.. تركي آل الشيخ داخل مستشفى في الولايات المتحدة

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني الحالي، أول صورة له من غرفة بمشفى يتلقى فيه العلاج بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ”آل الشيخ“ متابعيه عبر حسابه على ”إنستغرام“ الصورة، وأغلق خاصية التعليق، فيما يبدو  تجنبًا للسؤال عن أي تفاصيل تخص عمليته الجراحية المقررة له.

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وبدا من الصورة أن تركي آل الشيخ يخضع لفحوصات طبية.

كما أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية نشر الصورة عبر حسابه على ”فيسبوك“ وتلقى من خلالها دعوات محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

على صعيد آخر، أعرب ”آل الشيخ“ عن اشتياقه للرياض من خلال قصيدة كتبها عبر حسابه على ”تويتر“ وجاء فيها:

وفي وقت سابق قال مصطفى البنا، وهو أحد الأشخاص المقربين من تركي آل الشيخ، إن الأخير سيجري عملية جراحية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

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