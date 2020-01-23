السعودية.. إطلاق مسلسل رسوم متحركة على الطريقة اليابانية (فيديو)

كشفت شركة ”مانجا“ للإنتاج السعودية، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، عن إطلاق مسلسل سعودي بأسلوب الرسومات اليابانية يحمل اسم ”أساطير في قادم الزمان“.

وعرضت قناة ”الإخبارية“ السعودية، مقطعًا من أحداث المسلسل المؤلف من 13 حلقة، وسيعرض على قناة MBC1 أسبوعيًا، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

فيديو | إطلاق أول مسلسل سعودي "أساطير في قادم الزمان" بأسلوب الرسومات اليابانية#الإخبارية pic.twitter.com/VBNtvjoDbh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2020

وتدور أحداث المسلسل الموجه إلى الجمهور السعودي والعربي حول مستقبل المملكة، ويقدم الحكايات التراثية من السعودية والجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، وترويها الجدة ”أسماء“ لأحفادها وقطهم الآلي ”أنيس“، مقدمة لهم النصائح وحكم الماضي عبر أحداث ومحطات زمنية.

ويساهم المسلسل بربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، كما أنه يحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي ملهم، وفق ما أعلن.

باقي يومين و تبدأ مغامرة مسلسل أساطير #في_قادم_الزمان .

تابعونا يوم الجمعة على شاشة @mbc1 الساعة ٤ العصر.

إيش تتوقعون تكون قصة البداية ؟ pic.twitter.com/MUpRNRVOiE — Manga Productions (@manga_prd) January 22, 2020

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”مانجا“ للإنتاج الدكتور عصام بخاري خلال تصريح سابق:“نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال المقبلة، إضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر“.

يذكر أن هذا المسلسل يعد الأول سعوديًا الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع أستوديو ”توئي أنيميشن“، والذي يعد من أعرق الإستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة.