عامل دليفري بصق في البيتزا قبل تسليمها يواجه السجن 18 عاما (فيديو)

المصدر: أ ف ب

طالب مدعي عام في تركيا بإصدار حكم بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما على رجل توصيل بصق على بيتزا قبل تسليمها للزبون، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وهذا الحادث الذي حصل في العام 2017 في مدينة إسكيشهير، في وسط البلاد، التقطته كاميرا مراقبة موضوعة على المبنى، حيث يسكن الزبون الذي طلب البيتزا، وفقا لوكالة ”دي إتش إيه“ للأنباء.

ويظهر مقطع الفيديو رجل التوصيل الذي عرف عنه بـ“بوراك إس“، وهو يبصق على البيتزا ويسجل اللحظة على هاتفه المحمول، وبقي دافعه مجهولا.

وذكرت وكالة الأنباء، أن المدعى عليه غرّم في وقت سابق بدفع 4 آلاف ليرة تركية (675 دولار) لتهديده صحة الزبون، ويسعى المدعون العامون الآن إلى عقوبة سجن طويلة بتهمة ”تسميم الطعام“.

ونبّه صاحب المبنى السكني الزبون بعدما شاهد لقطات كاميرا المراقبة؛ ما أدى إلى إقامة الدعوى.