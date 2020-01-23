هفوة ملكية تطلق شائعة طلاق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

ارتكب القصر الملكي باكينغهام خطأ فادحا تسبب في ترويج الشائعات الخاصة بانفصال الأمير هاري عن زوجته ميغان ماركل.

ونشر موقع ”إنترناشونال بيزنيس تايمز“، أنه عقب إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل انسحابهما من الواجبات الملكية؛ ما أدى لحدوث الدراما الأخيرة وأثار إستياء افراد القصر الملكي، وبعد الاجتماع السري الذي جمع الملكة إليزابيث بحفيديها الأمير هاري والأمير ويليام ووالدهما الأمير تشارلز، أصدر القصر الملكي بيانا رسميا يُعلن فيه تجريد الأمير هاري وزوجته من ألقابهما الملكية.

ولكن حدث خطأ أثناء كتابة البيان حيث وضعت فاصلة بين اسم الأمير هاري وزوجته وهذا يشير لطلاقهما، إذ دلل المحللون على ذلك أنه عندما انفصلت سارة فيرجسون دوقة يورك والأميرة ديانا أميرة ويلز عن زوجيهما الأمير أندرو والأمير تشارلز تم استخدام هذا التنسيق في الكتابة بوضع فاصلة بين الأسماء وبذلك يكون وضع الفاصلة بين الأسماء في البيانات الملكية هو بروتوكول ملكي متبع في حالة الطلاق.

وعلى إثر اندلاع الشائعات بموجب هذا البيان عن انفصال الأمير هاري وميغان، ذكرت صحيفة ”سكاي نيوز“ أن القصر صرح أن العنوان الذي تم كتابته هو مجرد خطأ وسوف يتم تصحيحه.

على ما يبدو أنه حتى بعد تنحي الأمير هاري وزوجته عن أدوراهما الملكية ومطالبتهما باستقلالهما المادي بحثا عن حياة أكثر خصوصية، إلا أنهما مازالا محط الأنظار والمتابعة إذ قامت عدسات الباباراتزي بالتقاط صور لميغان في كندا وهي تتنزه برفقة طفلها آرتشي وكلبيها وهدد الأمير هاري بعد انتشار الصور على الإنترنت بأنه سوف يقوم بمقاضاة المصورين الذين انتهكوا خصوصية عائلته.

ومن المنتظر الآن أنه بعد عودة الأمير هاري لينضم لزوجته ميغان ماركل وطفلهما الأول آرتشي أنهما سيبدآن في مرحلتهما الانتقالية التي سعيا إليها إذ وقعت ميغان عقدا مع شركة ديزني للتسجيل الصوتي وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأمير هاري وهو يتحدث لروبرت إيغر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني لإقناعه بمدى كفاءه ماركل في القيام بالأدوار الصوتية ومدى اهتمامها بهذا المجال.

وظهرت ميغان أخيرا في زيارة لمأوى سيدات بكندا والتقطت صورا كثيرة مع النزيلات وبدا عليها السعادة العارمة وهي تتجول كإنسانة حرة وليست واحدة من أفراد القصر الملكي.