3 سعوديين ينجون من السجن في بريطانيا بسبب نتف ريش حمام (فيديو)

أنقذت السفارة السعودية بالمملكة المتحدة، 3 مواطنين من مشاهير السوشال ميديا من التوقيف، إثر تجاوزهم الأنظمة والقوانين، بعدما بثوا مقطعًا مصورًا من داخل غرفتهم بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، وهم ينتفون ريش حمام في حوض الاستحمام.

تخيل تسافر لندن وتحجز فندق عشان تقطع بالبانيو ريش حمام ابو بجاد الى اين pic.twitter.com/SgPAYoVIEf — عزيز اُونز (@i9mov) January 19, 2020

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن السفارة السعودية قولها: ”تولي السفارة اهتمامهاً بكافة المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وقد يقع الزائر في خطأ بسبب جهله بأنظمة البلد المضيف، وللأسف قد يتهاون البعض بأحد الأنظمة، بحجة أن صديقا أو قريبا له لم يتم مخالفته أو ضبطه حين ارتكاب المخالفة“.

ومن بين المواطنين الثلاثة، مشهور السوشيال ميديا في المملكة أبو بجاد، ومشهور السناب شات السعودي منصور الرقيبة، الذي أوقفته السلطات البريطانية بتهمة تهريب الطيور.

وشكر الرقيبة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على ”سناب شات“ سفارة بلاده في لندن قال فيه إنها أنقذته من توقيف قد يصل لحوالي 3 أشهر.

وقال الرقيبة: ”من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أنا الآن اعتذر عن الخطأ الذي حدث، كنت أعتقد أن الموضوع سيكتفي بالغرامة، ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي“.

وأضاف:“أكرر شكري للسفارة السعودية، وعملهم غير مستغرب، وأنا كان بودي ما أكون في هذا الموقف في السفارة، كان بودي أكون في موقف مشرف أفضل“.

منصور الرقيبة يعتذر من داخل السفارة السعودية في لندن ويعترف بخطأ تهريب الطيور

وانه لولا الله ثم السفارة كان تم توقيفه

لـ 3 اشهر ..

عبر : @eissaa_10 pic.twitter.com/m8DDTyCjlT — هيئة المشاهير (@almobark_) January 22, 2020

وحظي مقطع الرقيبة على تفاعل واسع بين المتابعين حيث علق أحدهم قائلاً:“ ثقافة (بخشم الريال) يردعها القانون لبى قلبه“.

وأضاف آخر: ”سبحان الله أمس كان يقول بخشم الريال ندفع الغرامة، والحين يقول لولا الله ثم السفارة كان تم توقيفه 3 شهور“.

وتابع ثالث: ‏‎‎الغرامة للفندق جراء ذبح ونتف الطيور به فقط.. لكن تهريب وإدخال تلك الطيور إلى لندن بدون إذن من السلطات هناك هو الذي عليه العقاب“.

والرقيبة هو شاب يبلغ من العمر 40 عاماً، تحول من عامل في ثلاجة الموتى إلى رجل أعمال صاحب شركات تجارية عدة.