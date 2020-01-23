متسابقة ”ذا فويس“ هايدي محمد تكذب عاصي الحلاني (فيديو)‎

كذبت المتسابقة المصرية هايدي محمد، الفنان اللبناني عاصي الحلاني عضو لجنة التحكيم ببرنامج The voice kids بشأن حديثه حول معرفة بعض المواهب مسبقا أن المدربين لن تلف لهم قبل الخروج والغناء على المسرح في المراحل الأخيرة للمنافسة.

وقالت هايدي محمد الذي أحدث خروجها من البرنامج ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لقاء لها مع ”فوشيا“ خلال إطار ردها على الحلاني: إن كل الكلام الذي قاله الفنان اللبناني غير صحيح.

وأضافت هايدي أن أول يوم خرجت على المسرح لتغني مثل أي متسابق، مؤكدة أنها لم يكن لديها علم أو أحد أخبرها بأنها قد تصعد إلى المسرح وتغني ولا أحد يختارها كما قال عاصي في تصريحه.

وكان عاصي الحلاني خرج عن صمته للرد على الجدل المثار حول خروج الطفلة هايدي محمد من برنامج The voice kids رغم صوتها المميز، وقال الحلاني في تصريحات تلفزيونية: إنه ما في شك إن هايدي من الأصوات الرائعة والمواهب الفريدة التي مرت على البرنامج.

وبين عاصي أن المدربين قد يكونون مجبرين على عدم اختيار الموهبة لاكتمال فرقهم فلذلك لا يستطيعون اختيار الموهبة، حسب قواعد البرنامج لكل مدرب 15 صوتا فقط .

وأشار عاصي إلى أن هذه المشكلة غالبا ما يتعرضون لها حتى في برنامج مواهب الشباب، فإدارة البرنامج تخير المشتركين بعد جملة البروفات واحتراما لتعبهم وموهبتهم إذا كانوا يفضلون أن يخرجوا بالبرنامج أم لا لأن الفرق تكون قد اكتملت ويخبرونهم بأن لا أحد يستطيع الالتفاف لهم ويكون لهم حرية القرار.

وأشار الحلاني إلى أن في هذه الحلقات ”مرحلة الصوت وبس“ يظل المدربون بنفس الثياب وأحيانا تمر حلقات ولا يختارون فيها أي صوت.

يذكر أن حلقة الطفلة هايدى محمد تسببت في حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين لاسيما وأن صوتها مميز حسب المدافعين عنها وقاموا باختيارها كأفضل المواهب.

وتفاجأ متابعو برنامج The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدى محمد من على ”اليوتيوب“ التي شاركت بها في الحلقة الثالثة من مرحلة ”الصوت وبس“ في الموسم الثالث من البرنامج.

وبعدها خرجت هايدي في أكثر من برنامج وغنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”رأي عام“ مع الإعلامي عمرو بعد الحميد، ”فكرونى“ لكوكب الشرق أم كلثوم، معربة عن عشقها الكبير لها.

وقالت إنها تعرضت لظلم كبير من أعضاء اللجنة، مضيفة: ”أعضاء اللجنة حطموني وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارني النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا توقعت أن يختارني المدربون فور تألقي في غناء أغنية ”هذه ليلتي“ لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أي مدرب باختياري“.