في تحد للكونغرس.. وزارة التجارة الأمريكية لن تسلم تقريرا عن تحقيق بشأن السيارات

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها لن تسلم تقريرا يتضمن تفاصيل تحقيق في المخاطر على الأمن القومي التي قد تشكلها السيارات المستوردة ومكوناتها.

وأدخل الكونغرس بندا في مشروع قانون للإنفاق الشهر الماضي يطالب البيت الأبيض بأن يسلم التقرير المحاط بالسرية منذ وقت طويل، والذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب للإعلان في مايو/ أيار 2019 عن أن بعض السيارات المستوردة تشكل مخاطر على الأمن القومي.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن ترامب اعتمد على رأي وزارة العدل في إصدار أمر إلى وزارة التجارة بألا تسلم التقرير.

وقالت وزارة التجارة في بيان إنها لن تنشر التقرير: ”لأن نشره الآن سيتدخل في قدرة الرئيس على حماية الاتصالات السرية للسلطة التنفيذية وقد يعرقل مفاوضات جارية“.