الكويت.. القبض على زوجين نشرا فيديو في وضع ”غير أخلاقي“

ألقت السلطات الأمنية في الكويت، الثلاثاء، القبض على زوجين، نشرا فيديو على مواقع التواصل وصف بـ“غير الأخلاقي“.

وبعد الجدل الواسع، قال مصدر أمني كويتي لوسائل إعلام محلية إن المباحث العامة حركت دعوى للنيابة العامة بحق شخص من ”البدون“ وزوجته الكويتية، عقب نشرهما فيديو على على حسابهما في ”تويتر“، يجمعهما في وضع مستهجن تجاوز حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية، إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، بتهمة ”الإخلال بالآداب العامة“.

وأضاف أن الاثنين خضعا للتحقيقات الأولية التي أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.