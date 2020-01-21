الكويت.. القبض على زوجين نشرا فيديو في وضع ”غير أخلاقي“

ألقت السلطات الأمنية في الكويت، الثلاثاء، القبض على زوجين، نشرا فيديو على مواقع التواصل وصف بـ“غير الأخلاقي“.
View this post on Instagram
الشرطة الكويتية تلقي القبض على شخص من فئة "البدون" وزوجته المواطنة، عقب نشرهما فيديو غير أخلاقي على حسابهما في "تويتر" يجمعهما ببعضهما البعض في وضع أثار الاستنكار، وحُركت دعوى للنيابة العامة بحق المواطن وزوجته، حملت مسمى "الإخلال بالآداب العامة"، وفق وسائل إعلام كويتية. . #إرم_نيوز #الكويت #بدون #فيديو #الشرطة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait
وبعد الجدل الواسع، قال مصدر أمني كويتي لوسائل إعلام محلية إن المباحث العامة حركت دعوى للنيابة العامة بحق شخص من ”البدون“ وزوجته الكويتية، عقب نشرهما فيديو على على حسابهما في ”تويتر“، يجمعهما في وضع مستهجن تجاوز حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي.
وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية، إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، بتهمة ”الإخلال بالآداب العامة“.
وأضاف أن الاثنين خضعا للتحقيقات الأولية التي أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.