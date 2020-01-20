صحيفة: النظام الإيراني يوظف طقوس زيارة القبور في الحروب التوسعية (صور)

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وصفت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، طقوس الزيارات الإيرانية الجماعية لمقابر أمواتهم ممن قضوا في حروب التوسع الإقليمي وتصدير الثورة، بأنها ”سلاح يستخدمه النظام الإيراني لتدعيم شرعيته ولإدامة نهجه التوسعي في المنطقة“. وعرضت الصحيفة البريطانية الليبرالية، تقريرا مصورا، تظهر فيه الرعاية الحكومية الإيرانية لطقوس الزيارات الجماعية لمقابر من ماتوا في الحرب العراقية الإيرانية، بما في ذلك المقابر…