بلومبيرغ: عوائد سندات لبنان تخطت 200٪ مع ارتفاع المخاطرة

ارتفع العائد على سندات اليوروبوند اللبنانية، التي تستحق في التاسع من شهر مارس القادم، بما يزيد عن 200%؛ نتيجة ما وصفته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، بأنه ”تلاشي فرص نجاته من الإعسار ”تحت ضغط “ استمرار أزمته الداخلية وتنامي مظاهر العنف في حراكات الشوارع.

وتتمثل مشكلة سندات اليوروبوند اللبنانية، البالغة 1.2 بليون دولار، والتي يقترب موعد سدادها، في أن الحكومة تريد استبدالها بإصدار جديد أبعد مدى؛ وذلك حتى تتجنب الاستحقاق القريب لسدادها أو إعلان حالة الإعسار.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن وكالة ”فيتش“ للتصنيف الدولية، تحذيرات من تخفيض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، إن أصرّت الحكومة على المضي في مشروع استبدال السندات، وبالذات بعد قفزات العوائد على هذه السندات بأكثر من 200%، خلال الأسبوع الماضي.