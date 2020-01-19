 الفنانة أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد في الرياض – إرم نيوز‬‎

الفنانة أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد في الرياض

الفنانة أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد في الرياض

المصدر: عبده الشرقاوي – إرم نيوز

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستحيي حفلا يوم الجمعة المقبل على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخاطبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: ”يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام“.

 وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال سعودي.

وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر آذار/مارس من عام 2018.

وتعتبر أحلام، من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة ”آراب بزنس“، وهي الأعلى أجرا على المستوى العربي.

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