الفنانة أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد في الرياض

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستحيي حفلا يوم الجمعة المقبل على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخاطبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: ”يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام“.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال سعودي.

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ ????????????????

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة…#موسم_الرياض موووولع ???????? واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي … وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير???? pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

وكانت أحلام، قد أحيت آخر حفلاتها خلال فعاليات معرض ”أنا عربية“ المقام ضمن ليالي ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر آذار/مارس من عام 2018.

وتعتبر أحلام، من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة ”آراب بزنس“، وهي الأعلى أجرا على المستوى العربي.