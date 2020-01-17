كيف تتعامل أوروبا مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم على سياراتها المستوردة؟

المصدر: ا ف ب

لا يزال الموقف الأوروبي غامضا حيال التهديد الأمريكي بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة، في وقت تحدث فيه البعض عن ضغوط من دونالد ترامب بشأن الملف النووي مع إيران.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، فيل هوغان، الخميس، إنه لم يتم التطرق إلى التهديد الأمريكي بفرض رسوم على السيارات الأوروبية خلال محادثاته مع مسؤولين تجاريين أمريكيين هذا الأسبوع في واشنطن.

جاءت تصريحات هوغان بعد ساعات من تأكيد وزيرة الدفاع الألمانية لتقرير إعلامي أورد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على السيارات الأوروبية بنسبة 25% إن لم تقم ثلاث دول أوروبية بتعزيز ضغوطها على إيران.

وقال هوغان للصحافيين في واشنطن عندما سئل عن هذه القضية: ”لم نأت على ذكرها، بالكاد تم التطرق إلى الأمر“، مضيفا ”أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة أنباء جيدة لألمانيا“.

وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ ذكرت الأربعاء، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتهمت إيران رسميا هذا الأسبوع بخرق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بعد أسبوع من مطالبة الرئيس دونالد ترامب للدول الثلاث سرا بالقيام بذلك، ملوحا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إن لم يذعنوا.

واستأنفت طهران أنشطة التخصيب بعد انسحاب ترامب العام 2018 من الاتفاق بشكل أحادي الجانب.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارينباور، الخميس، ما ذكرته ”واشنطن بوست“، وقالت في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن: ”هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود“.

لكن هوغان قال إنه علم بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، مؤكدا ”بالتأكيد لم يتم إبلاغي رسميا بالأمر“.

وبدأ ترامب العام 2018 تهديداته بفرض رسوم على واردات السيارات بحجة حماية شركات صناعة السيارات الأمريكية، الأمر الذي أثار قلق الشركات اليابانية والأوروبية.

لكن يبدو أن اليابان باتت خارج دائرة التهديد بعد إبرامها اتفاقا تجاريا جديدا مع واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأنقضت في تشرين الثاني/نوفمبر، مهلة نهائية كان ترامب قد حددها لتنفيذ قراره بزيادة الرسوم على السيارات دون أن يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأيضا دون أي تعليق من البيت الأبيض.

وحينذاك قام وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، الذي أشرف على إعداد تقرير حول ما إذا كانت متطلبات الأمن القومي الأمريكي تبرر فرض رسوم على السيارات، باستبعاد هذا الاحتمال.