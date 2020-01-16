روحاني: نخصب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون، اليوم الخميس، إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وأضاف روحاني: ”نخصب اليورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق.. الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم“.

وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات تكبل اقتصاد إيران.

من جهة أخرى اعتبر روحاني أن اللهجة الأمريكية في التعاطي مع بلاده ”تغييرت بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات الحرس الثوري واستهدفت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق في الثامن من يناير الجاري“.

وقال: ”الولايات المتحدة تظلم الجميع وتعتدي على الجميع وتسحق مصالح الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على قصف معسكراتها بالصواريخ كما فعلت إيران.. اللهجة الامريكية تجاهنا تغيرت بعد هذه الضربة إلى حد كبير“.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن الضربة الإيرانية لم تلحق أي خسائر بشرية في القوات المتواجدة بقاعدة عين الأسد العراقية، وأن الأضرار التي خلفتها اقتصرت على خسائر مادية طفيفة.