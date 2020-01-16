ماذا ستجني السعودية من استضافة قمة مجموعة العشرين ؟

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية أن يزور المملكة اكثر من 20 ألف شخص للمشاركة في قمة المجموعة-20 التي تعقد في الرياض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ما سيكون له تأثيرات ايجابية على الاقتصاد وقطاعات التجارة والسياحة والمطاعم والفنادق وانشطة أخرى.

وقالت شركة ”جدوى للاستثمار“ في تقرير أطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الخميس، إن السعودية ستستضيف ما يزيد على 100 اجتماع لوزراء ومسؤولين وخبراء من المجموعة للتمهيد للقمة التي ستستمر ليومين وأن 73 اجتماعا سيعقد في الرياض والبقية في جدة والخبر ومدن سعودية اخرى.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الصحافيين ورجال الأعمال سيزورون المملكة أيضا من أجل القمة التي تعقد يومي 21 و 22 تشرين الثاني ما سيعزز صورة السعودية على الساحة الدولية بشكل كبير.

وقال التقرير“صحيح أن المملكة استضافت الكثير من المؤتمرات المهمة لكن هذا المؤتمر يختلف عن أي حدث عالمي بضخامته وأهميته… ومن المتوقع أن يزور المملكة أيضا عددا كبيرا من الشخصيات غير المشاركة بشكل مباشر في المؤتمر وذلك لمناقشة اتفاقات وصفقات.“

وتوقع التقرير أن يصل عدد الوفود المعنية بالمؤتمر إلى حوالي 12 الفا خلال العالم الجاري لحضور ورش أعمال ومؤتمرات وندوات بالإضافة إلى الوفود والشخصيات غير المعنية بشكل مباشر ما سيرفع اجمالي عدد الوفود التي ستزور المملكة الى 22-25 ألف شخصية.

واوضح التقرير انه من الصعب تحديد المنافع الاقتصادية التي ستجنيها المملكة بشكل دقيق لكنه توقع أن تشمل زيادة كبيرة في الانفاق على الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية ما سيولد وظائف مؤقتة كثيرة إلى جانب انشطة إنشائية ومشاريع توسعية وتجميلية من أجل القمة إضافة إلى المنافع التي ستجنيها من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية التي سترافق القمة.

وأضاف“أظهرت التجارب في الدول الأخرى التي استضافت قمة مجموعة-20 أن هناك تأثيرات ايجابية مهمة على مختلف القطاعات وخاصة القطاع السياحي بما فيه الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية نظرا لارتفاع انفاق السائحين بشكل كبير…لذلك نتوقع أن تؤدي القمة والفعاليات المصاحبة لزيادة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بحوالي 0.2% عام 2020.“

ورأى التقرير أن السعودية ستحقق مكاسبا أيضا من استضافة القمة في السنوات المقبلة إذ أن ”صورتها ستعزز عالميا كوجهة أعمال ومقصد سياحي وتجاري واقتصادي عالمي رئيسي.“

وانضمت المملكة أكبر مصدٌر للنفط في العالم لمجموعة-20 عام 1999 وتم قبول عضويتها على أساس أنها ”تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.“

وتستحوذ الدول الاعضاء في المجموعة على نحو 75% من اجمالي التجارة الدولية في حين يصل عدد سكانها الى حوالي 80% من اجمالي عدد السكان في العالم.

وإلى جانب السعودية تضم المجموعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين والهند وروسيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك وإندونيسيا والارجنتين والبرازيل وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كمجموعة.