سوري يهدد نانسي عجرم وأسرتها بالقتل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لرجل سوري، هدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالقتل، انتقاما لمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وظهر في الفيديو -الذي أثار جدلا واسعا- رجل يخاطب بلهجة صارمة الفنانة اللبنانية قائلا: ”نانسي هلأ إنتي اخترتي أكثر 3 ضيعات دماغهم ناشف كثير بسوريا التار عندهم ما بيروح وما بيطول، وإذا زوجك عم يفتكر حاله إنه قتل حشرة سورية، فهيدا الحشرة راح ينتقم إما بقتل فادي وإحدى بناتك أو بقتلك إنتي شخصيا“ .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين الفنانة اللبنانية باللجوء للأجهزه الأمنية للحفاظ على حياة أسرتها.

وكان المحامي غابي جرمانوس، الوكيل القانوني لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أكد أن نانسي وزوجها ملتزمان بتنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء بشأن قضية ”قتيل الفيلا“، مشيرا إلى عدم ظهور أي أحداث جديدة في القضية، وأن نانسي وزوجها في انتظار كلمة القضاء، وأن إغلاق القضية مرتبط بمجريات التحقيق وعمل الأجهزة الأمنية والعمل الفني.

وأشار المحامي إلى أن نانسي ”قررت مقاضاة بعض الجهات، التي تنشر أخبارا كاذبة لاختلاق مشاكل وأزمات في القضية بعيدا عن الحقيقة من أجل التشهير بها وبزوجها، موضحا أنها تعرضت لحملات تشويه كثيرة منذ وقوع الحادث حتى الآن“.

وفي السياق ذاته، نفى جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي، كل ما تردد حول إلقاء القبض على زوجها الدكتور الهاشم أمس السبت، وتوجيه تهمة له بتزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب للفيلا بهدف سرقتها، مؤكدا أن الهاشم يتواجد في منزله وسط أسرته، وأن كل ما يُنشر ”كذب في كذب“.

وأشار إلى أنها ”أخبار غير حقيقية، ومحاولة للابتزاز، لوجود اسم فنانة معروفة“، وتعهدا أن يخرج الهاشم ”ويوضح كل شيء“.

وتعرضت فيلا الفنانة نانسي، التي تقع في منطقة نيو سهيلة في لبنان للاقتحام، من قبل شخص يدعى محمد حسن موسى، ويحمل الجنسية السورية، قبل أن يتم قتله على يد زوج الفنانة الدكتور الهاشم.