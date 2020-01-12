ايهاب توفيق يجهش بالبكاء في عزاء والده.. و“لفتة طيبة“ من حسين الجسمي (صور)

استقبل الفنان المصري إيهاب توفيق العزاء في والده أحمد توفيق الذي غيبه الموت في ساعة مبكرة من يوم الخميس الماضي إثر اختناقه نتيجة حريق منزله في حي مدينة نصر في القاهرة.

وأقيم العزاء في دار مناسبات مسجد المشير طنطاوي في التجمع وسط حضور حشد غفير من نجوم ونجمات الفن وأهل السياسة والإعلام.

وكانت للفنان الإماراتي حسين الجسمي لفتة طيبة، حيث كان على قائمة أول الحضور للعزاء ووقف بجانب إيهاب توفيق يواسيه ويستقبل معه العزاء في الفقيد، وحرص على الوقوف بجانبه أيضا الفنان مصطفى قمر.

وظهر إيهاب توفيق في حالة حزن شديدة وظهر تأثره بالحدث المؤلم ولم يستطع أن يتماسك، فانهار بالبكاء حزنا على والده الراحل، بينما شهد العزاء ازدحاما كبيرا على باب الدخول، حرصا على تقديم واجب العزاء.

وكان من بين النجوم والمشاهير الحاضرين للعزاء ليلى علوي وأحمد بدير وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد ومحمد الصاوي وأحمد جمال وعمرو مصطفى وحماده هلال وحميد الشاعري وكابتن عبدالظاهر السقا.

كما حضر العزاء أسامة منير ومحمود حميدة والداعية مظهر شاهين والفنانة التونسية لطيفة وطارق الشيخ ووزيرا العدل السابقين أحمد الزند وإيهاب فهمي وفيفي عبده وكابتن شادي محمد وعصام كاريكا وكابتن خالد بيبو وداليا البحيري ورامي رضوان وطارق الدسوقي والكابتن هشام حنفي وغيرهم.

وشيّع الفنان إيهاب توفيق جثمان والده من مسجد السلام في حي مدينة نصر في القاهرة، بعد أن صرحت النيابة العامة في مصر بدفنه بعد خضوعه للتشريح في مشرحة زينهم في القاهرة للوقوف على سبب الوفاة.

يُذكر أن نيابة مدينة نصر أول، انتدبت المعمل الجنائي لمنزل والد إيهاب توفيق وتمت معاينة الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها، كما أمرت بتشريح الجثمان لتحديد وجود شبهة جنائية أم لا.