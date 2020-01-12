بلومبيرغ: أرصدة العراق الدولارية في المركزي الأمريكي مهددة بالتجميد

تحدثت تقارير إخبارية عن أن أرصدة العراق الدولارية في البنك المركزي الأمريكي مهددة بالتجميد، على خلفية محاولة العراق إجبار القوات الأمريكية على المغادرة.

ونقل تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية هذا الأسبوع، بأن إجبار القوات الأمريكية على مغادرة العراق، سيمنع الحكومة العراقية من استخدام حسابها بالدولار لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لكن وكالة بلومبيرغ الاقتصادية قالت إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن لم تتوافر إجابات بشأن دقة المعلومة.

وقالت الوكالة إن ”الأثر المباشر لقطع صلة الحكومة العراقية مع حسابها في البنك الفيدرالي هو أن بغداد لن تعود قادرة على الاستفادة من مبيعاتها للنفط التي تودع في المركزي الأمريكي؛ ما يعني أن مبيعات العراق النفطية ستصبح بالدينار وليس بالدولار، بما يترتب على ذلك من انخفاض كبير في قيمة هذه العوائد“.

وأضافت أن ”الحظر الأمريكي على وصول العراق لأرصدته الدولارية في الفيدرالي، يمكن أن تتوسع آثاره السلبية إن طالت مدته، بأنْ يشجع دائني العراق في العالم على سرعة المطالبة بسداد ديونهم وهو ما يهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار“.