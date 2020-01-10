على غرار راشد الماجد.. مزاد علني لبيع ”عود“ رابح صقر في السعودية

أعلنت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات عن فتح مزاد علني للجمهور لاقتناء عود الفنان السعودي رابح صقر، وذلك خلال ”ليلة صقر الأغنية الخليجية“ التي تقام في بوليفارد الرياض.

وأتاحت ”روتانا“ للجمهور المشاركة في المزاد مع انطلاق الحفل مباشرة، على غرار ما حدث مع مواطنه الفنان راشد الماجد قبل شهر ونصف الشهر.

ونشرت الشركة تغريدة عبر موقع ”تويتر“، ظهر رابح صقر في فيديو وهو يعلق على ذكرياته مع العود.

وقال رابح صقر:“العود هو الأصدق، وهذا العود لحنت عليه أغنيات أنت ملك، والنجم البعيد، وعلى كيفك، والصمت، ولحنت عليه أغنية ولا فاضي للفنان عبدالمجيد عبدالله، وهذا العود بالنسبة لي غالٍ عليَّ كثير“.

وجاء في التعليق على التغريدة:“مين وده يقتني عود صقر الأغنية الخليجية؟، عود لحن #رابح_صقر على أوتاره أجمل أغانيه التي عشقناها لتحظوا بفرصة اقتنائه يمكنكم التسجيل في المزاد في موقع الحفل غدًا“.

مين وده يقتني عود صقر الاغنية الخليجية ؟ ???? عود لحن #رابح_صقر على اوتاره اجمل اغانية التي عشقناها

لتحظوا بفرصة اقتنائه

يمكنكم التسجيل في المزاد في موقع الحفل غداً#ليلة_صقر_الاغنية_الخليجية@RabehSaqer @RiyadhSeason pic.twitter.com/lP8gdRePXt — ????Rotana Music (@RotanaMusic) January 10, 2020

ويستعد الفنان السعودي ”رابح صقر“ لإحياء ليلة فنية غنائية بعنوان ”ليلة صقر الأغنية الخليجية“ على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك ضمن ليالي الأساطير التي تقام على هامش فعاليات موسم شتاء الرياض.