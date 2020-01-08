شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن ”انقضاء عدة“ أصالة

تسبب الشاعر السعودي الشاب محمد السكران في إثارة ضجّة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة مثيرة للجدل يسأل فيها عن تاريخ انقضاء عدة الفنانة السورية أصالة نصري، إثر انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وقال الشاعر السعودي في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”متى تقضي عدة أصالة“، ليتابع تغريدته بتعليق نشر من خلاله صورته وأشار لحساب الفنانة السورية، وكأنه يعلن عن جاهزيته للارتباط بها.

متى تقضي عدة اصالة؟ — محمد السكران (@M_saakran) January 7, 2020

وتعرض ”السكران“ للانتقاد من المتابعين معتبرين إياه غير عابئ بنفسية المرأة بعد طلاقها من زوجها؛ خاصة كونها عاشت علاقة حب لسنوات طويلة مع طليقها طارق العريان، وأنها حاليا تمر بأزمة صعبة، فمن غير الأخلاقي مضاعفة الأمر عليها، حسب المعلقين.

وفي وقت مُبكر من يوم الإثنين، أعلنت أصالة نصري انفصالها عن زوجها ”العريان“ من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد زواج دام لأكثر من 10 أعوام.