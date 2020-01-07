بعد يوم من إعلان طلاقها.. أصالة تكشف موعد إطلاق كليبها الجديد ”شامخ“

يبدو أن المطربة السورية أصالة نصري، استطاعت تجاوز أزمة طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان، ووضعت نصب عينيها أعمالها الفنية المقبلة.

وبدت أصالة نصري أكثر حيوية عقب قرار الانفصال عن زوجها، وفاجأت متابعيها غداة إعلانها رسميا القرار النهائي بالطلاق، بإعلان موعد إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”شامخ“، حيث نشرت برومو الكليب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه قائلة: ”شامخ.. موعدنا الخميس الساعة الـ6 مساءً على يوتيوب“.

وكانت أصالة أنهت حالة الجدل بعد محاولات للتهرب طوال أربعة الأشهر الماضية بشأن انفصالها عن زوجها طارق العريان، ووسط الضغوط من حولها، أعلنت قرار الانفصال نهائيا، وقالت صباح أمس في رسالة عبر ”إنستغرام“: ”صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد ابني آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعرهما (ولديها) التي هلكت ومشاعري“.

وأضافت المطربة السورية: ”وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه ابني، ولن يثنيني همٌّ عن إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا.. سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي ثقتكم بي، هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره، أصالة“.

كما وجه العريان رسالة إلى أصالة، في أول تعليق له بعد إعلانها خبر انفصالهما رسميا، مؤكدا أنه سيظل يحبها ويحترمها باعتبارها أمًا لطفليه، إذ قال: ”لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة طفليّ إلى الأبد“.

وحرصت شام الذهبي، ابنة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي، على دعم والدتها بعد إعلان انفصالها عن العريان، موضحة أنها ستبقى داعمة لوالدتها حتى تكون قادرة على النهوض مجددا، مؤكدة أن انفصالها عن العريان اختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كامرأة مقاتلة قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ“العفنة“.

وعلقت شام على منشور والدتها، الذي أعلنت فيه انفصالها نهائيا عن العريان في إنستغرام قائلة: ”لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا بعضا، وسوف نكون قادرين على النهوض“.