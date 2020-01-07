”الحضور شيعي“.. فيديو مسرب لرئيس البرلمان العراقي يثير جدلا واسعا

أثارت الكلمة المسربة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بشأن تحميل ”الشيعة“ مسؤولية القرار الأخير حول إخراج القوات الأمريكية من العراق، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

وقال الحلبوسي في مقطع مسرّب: ”اليوم الحضور شيعي في البرلمان، كنت أتمنى أن يكون كما اعتدنا في الفترات السابقة أن يكون القرار عراقيا، اليوم أنتم الأخ الأكبر ويتحمل مسؤولية الجميع، تتحملون مسؤولية أبنائكم وإخوانكم وأخواتكم من الشيعة والسنة والكرد والأقليات من كل أنحاء العراق“.

وأضاف أن ”قرارا بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق سيؤدي إلى وقف المجتمع الدولي تعاملاته المالية مع العراق، وقد لا نكون قادرين على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنينا في أي لحظة“.

وأثارت كلمة الحلبوسي حفيظة الأوساط السياسية والشعبية، لجهة تضمينها بما وصفوه بـ“الخطاب الطائفي، فضلا عن تنصله من مسؤولياته كرئيس للبرلمان، وإيكال مهمة التعاطي مع المسألة التي تهم كل الشعب إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي“، على حد قولهم.

وعلق النائب عن تحالف القوى العراقي محمد الكربولي، قائلا: ”ليس رأيا شخصيا ولا محاباة لأحد على حساب الآخر، ولكنه شرف الموقف ومسؤولية الكلمة“.

وأضاف، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”في الجلسة السرية تحدث الرئيس الحلبوسي بضمير الشعب محذرا النواب من عواقب تحكيم الانفعالات النفسية بالقرارات المصيرية التي تخص عموم الشعب“.

وتمكنت القوى الشيعية في البرلمان، يوم الأحد، من تمرير قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق ويمنعها من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان، فضلا عن الطلب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بوقف عملياته بشكل تام.

وقاطع أغلب نواب المكونين السني والكردي، جلسة البرلمان، لاختلاف وجهات النظر، في التعاطي مع هذا الملف الشائك، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في العراق.

وتساءل مراقبون للشأن العراقي وناشطون، عن ”كيفية، إصدار قرار يخص العراق من الشمال إلى الجنوب، بحضور مكون واحد، وغياب النواب السنة والكرد، فضلا عن الأقليات، وهو ما يعزز مسألة الاستفراد في الحكم، وعدم إيلاء شركاء الوطن أي أهمية“.

وقال الكاتب والصحفي علي حسين، إن “ تفاصيل ما قاله الحلبوسي لا يمكن أن يقولها مسؤول سياسي في بلد يحترم فيه المواطن، فأن يعترف رئيس البرلمان بأن قرار البرلمان بقطع العلاقات مع أمريكا هو قرار كتلة سياسية واحدة فقط، ثم يضيف ربما لا نستطيع دفع الرواتب، ومع هذا فإن الحلبوسي مطمئن إلى أن حكمة عادل عبدالمهدي يمكن أن تقود البلاد إلى بر الأمان“.

وأضاف، في تعليقه على الفيديو: ”تخيل رئيس وزراء مقال بأمر الشعب توكل إليه مهمة مصيرية، وهو الذي امتنع على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر عن الحضور إلى البرلمان لمناقشة طلبات ساحات الاحتجاج“.

لكن الناشط والمدون، عبيده محمد يرى أن “ الحلبوسي تعمّد تسريب هذا الفيديو ليثبت للسنة والأكراد والأمريكان الذين اتفق معهم في واشنطن أن القرار كان يخص الشيعة“.

وأضاف: ”هذه مشكلة كبيرة جدا، إذا كان رئيس أكبر مؤسسة تشريعية ورقابية في البلد يتحدث بهذه اللهجة الطائفية أليس من حق الجميع المطالبة بتقديم الحلبوسي للقضاء ومحاكمته فورا لحنثه باليمين“.

وكان البرلمان العراقي وافق، الأحد الماضي، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي لأي سبب.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش؛ بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وما زال القرار الأخير للمجلس يلقي بظلاله على الأوضاع العامة في البلاد، فضلا عن وجود تحرك أمريكي بشأن الانسحاب من العراق.