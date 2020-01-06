شام الذهبي تعلق على طلاق والدتها أصالة نصري من طارق العريان

حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الأول أيمن الذهبي، على دعم والدتها بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، ووالد ابنيها آدم وعلي.

وأوضحت شام أنها ستبقى داعمة لوالدتها حتى تكون قادرة على النهوض مجددا، مؤكدة أن انفصالها عن العريان اختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كامرأة مقاتلة قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ“العفنة“.

وعلقت شام على منشور والدتها، الذي أعلنت فيه انفصالها نهائيا عن العريان في ”إنستغرام“: ”لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض“.

وأشارت في تعليقها، الذي كتبته باللغة الإنجليزية، إلى أن ”هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض والأذى الذي لحق بها من الخيانة، هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقا“.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على مساندة أصالة، حيثُ علقت لجين عمران قائلة: ”صولا حبيبتي هذي النهاية ما هي إلا بداية لمرحلة مختلفة وجميلة لحياة جديدة إن شاء الله مع عائلتك الرائعة ومحبينك في كل مكان ودائما الخيرة فيما اختاره الله وإن شاء الله القدر مخبي لك مفاجآت تطير قلبك فرح الله يوفقك ويحمي لك عائلتك“.

بدورها، كتبت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز قائلة: ”دايما تثبتين مدى رقيك وأصالتك ربي يحميكم وتتجاوزوا هذي المرحلة بسلام تستحقين كل الخير والحب والسعادة نحبك أصالة“. فيما قالت بلقيس: ”حبيبة الكل صولا أسال الله أن يعوضك ويعطيك حتى يرضيك الحمد لله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد، كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله أن يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله“.

من جهته، قال الفنان السوري مكسيم خليل: ”صولا الغالية كل الخير والسلام بتمنالك دايما الله يحميكي ويحمي ولادك ويبعتلك اللي فيه الخير“، في حين قالت رضوى الشربيني: ”كل نهاية هي بداية لمرحلة جديدة وأنا على يقين أنها بداية موفقة لحياة أجمل بإذن الله لأنك قوية طيبة، محاربة، عفوية وحنونة، لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك ولديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك ونحن جميعا نحبك وندعمك ولا تنسي رب الخير لا يأتي إلا بالخير بحبك“.

من جهتها، قالت مايا دياب: ”كل الحب مع كل نهاية بداية أجمل“، أما الفنانة اللبنانية إليسا فوجهت لها رسالة عبر حسابها على ”إنستغرام“ كتبت فيها: ”الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك، كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، أعلنت نصري انفصالها عن زوجها العريان من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد زواج دام لأكثر من 10 أعوام.