استقرار أغلب أسواق الخليج عقب تأثير التوتر بين واشنطن وطهران

استقرت أغلب البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة على خلفية التوترات الأمريكية الإيرانية، مع تحقيق البعض مكاسب طفيفة على مدار اليوم.

وتوعدت طهران بالثأر بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية في بغداد، يوم الجمعة، قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني البارز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سترد على إيران إذا وجهت طهران ضربة انتقامية بعد الاغتيال.

وقال فراس موداد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.اتش.اس ماركت: ”يدفع التصعيد الأموال نحو التخارج من المنطقة ويقلص تدفقات الاستثمار الداخلة، إذ إن اندلاع حرب فعلية سيكون مدمرا لاقتصادات المنطقة“.

وأضاف: ”إنه أيضا يرفع سعر النفط، لكن ليس بما يكفي لسد الفجوة في الميزانية السعودية“.

وكان المؤشر القياسي للبورصة السعودية نزل 2.4 %، أمس الأحد، في أول أيام التداول بعد هجوم بغداد، لكنه تراجع 0.2 % اليوم، وصعد سهم مجموعة سامبا المالية 2.6 % وزاد سهم البنك السعودي البريطاني 2.8 %.

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.1 % إلى 34.5 ريال (9.20 دولار) ليبلغ أدنى مستوياته منذ إدراجه بالسوق الشهر الماضي.

وصعد المؤشر القطري 1.2 % خلال اليوم بفضل مكاسب لسبعة عشر من العشرين سهما المدرجة عليه، بما في ذلك سهم صناعات قطر الذي ربح 2.4 % وسهم بنك قطر الوطني الذي أغلق مرتفعا 0.9 %.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي على زيادة قدرها 0.3 % مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية في الإمارات، 0.7 % وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 %.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4 % متأثرا بتحركات فردية للأسهم، خصوصا في القطاع المالي وقطاع العقارات، وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.8 % بينما هبط سهم الدار العقارية 2.3 %.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق على انخفاض 0.5 %، حول أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. ونزل سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 1.6 %.

وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات المستثمرين المصريين من الأسهم فاقت مشترياتهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر 0.2 % إلى 8206 نقاط.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.4 % إلى 5008 نقاط.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 2693 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 1.2 % إلى 10408 نقاط.

مصر.. تراجع المؤشر 0.5 % إلى 13213 نقطة.

البحرين.. خسر المؤشر 0.5 % إلى 1584 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 1 % إلى 3952 نقطة.

الكويت.. تقدم المؤشر 0.4 % إلى 6721 نقطة.

(الدولار = 3.7510 ريال سعودي).