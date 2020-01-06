 بالصور والفيديو.. تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي – إرم نيوز‬‎

بالصور والفيديو.. تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي

بالصور والفيديو.. تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي

المصدر: مكة المكرمة - إرم نيوز

أدى أقارب وأصدقاء المفكر السعودي الراحل، نجيب الزامل، يوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمانه بجانب معتمرين وزوار ورواد للمسجد الحرام في تشييع مهيب للرجل الذي يحظى بشعبية واسعة في بلاده.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الحرم المكي الشريف، جموعا تؤدي الصلاة على الراحل قبل نقله إلى المقبرة لدفنه وسط عبارات وداع مؤثرة من مواطنيه الذين أبدوا حزنا واسعا على رحيله.

ونشر الإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي، صورة لصحن المطاف في المسجد الحرام وقد اكتظ بالناس، وكتب معلقا ”وفاءً للنبيل الذي لم يستثن أحدا بعبارته الشهيرة #ياحبي_لكم ، محبّون قدموا من خارج #مكة_المكرمة للصلاة على #نجيب_الزامل فجرا في #المسجد_الحرام . (الصورة الآن)“.

وتوفي الزامل فجر يوم السبت الماضي خلال وجوده مع عائلته في ماليزيا، متأثرا بمعاناته مع مرض الكلى، قبل أن يتم نقله جوا إلى السعودية عبر مطار جدة القريب من مكة المكرمة.

ويقول مقربون وأصدقاء من عائلة الزامل، إن نقل جثمانه من ماليزيا نحو المنطقة الشرقية، حيث مسقط رأسه، تعذر، وأن المطار الوحيد الذي كان متاحا هو جدة؛ ما دفعهم لقرار الصلاة على جثمانه في المدينة المقدسة القريبة.

وتمسك الزامل بإبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام، لكن شهرته الواسعة بين مواطنيه، وشعبيته لديهم، بما في ذلك مكانة مرموقة لدى النخب السعودية، ترتبط بكونه واحدا من رواد العمل التطوعي والخيري في البلاد بجانب كونه مفكرا غزير الكتابة وتقديم المحاضرات في مجالات فكرية عديدة.

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