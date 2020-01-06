بالصور والفيديو.. تشييع المفكر السعودي نجيب الزامل في الحرم المكي

أدى أقارب وأصدقاء المفكر السعودي الراحل، نجيب الزامل، يوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمانه بجانب معتمرين وزوار ورواد للمسجد الحرام في تشييع مهيب للرجل الذي يحظى بشعبية واسعة في بلاده.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الحرم المكي الشريف، جموعا تؤدي الصلاة على الراحل قبل نقله إلى المقبرة لدفنه وسط عبارات وداع مؤثرة من مواطنيه الذين أبدوا حزنا واسعا على رحيله.

#نجيب_عبدالرحمن_الزامل

اللهم أرحمه رحمتاََ واسعه وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب وأجعله من أهلك وخاصتك ياذا الجلال والإكرام

”اعتذر منكم من صوت بكاء الطفله بداية المقطع“ pic.twitter.com/ohbevPNjNn — RAZAN???? (@Q_razan9) January 6, 2020

ونشر الإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي، صورة لصحن المطاف في المسجد الحرام وقد اكتظ بالناس، وكتب معلقا ”وفاءً للنبيل الذي لم يستثن أحدا بعبارته الشهيرة #ياحبي_لكم ، محبّون قدموا من خارج #مكة_المكرمة للصلاة على #نجيب_الزامل فجرا في #المسجد_الحرام . (الصورة الآن)“.

وتوفي الزامل فجر يوم السبت الماضي خلال وجوده مع عائلته في ماليزيا، متأثرا بمعاناته مع مرض الكلى، قبل أن يتم نقله جوا إلى السعودية عبر مطار جدة القريب من مكة المكرمة.

ويقول مقربون وأصدقاء من عائلة الزامل، إن نقل جثمانه من ماليزيا نحو المنطقة الشرقية، حيث مسقط رأسه، تعذر، وأن المطار الوحيد الذي كان متاحا هو جدة؛ ما دفعهم لقرار الصلاة على جثمانه في المدينة المقدسة القريبة.

ولد #نجيب_عبدالرحمن_الزامل في الظهران، ولما أرادته مكة، سافر مع زوجه وأبنائه لماليزيا، لحظاته معهم أجمل اللحظات لقلبه. وبلحظة جميلة بينهم، كانت لحظته الأخيرة رحمه الله. لم نستطع له عودة إلا عن طريق جدة، لييسر الله بدهشة كل شيء للصلاة عليه فجر غدٍ بإذن الله في حرم مكة. — محمد عبدالرحمن الزامل (@mohd_alzamil22) January 5, 2020

وتمسك الزامل بإبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام، لكن شهرته الواسعة بين مواطنيه، وشعبيته لديهم، بما في ذلك مكانة مرموقة لدى النخب السعودية، ترتبط بكونه واحدا من رواد العمل التطوعي والخيري في البلاد بجانب كونه مفكرا غزير الكتابة وتقديم المحاضرات في مجالات فكرية عديدة.