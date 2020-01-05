قاسم سليماني قتل حاملا رسالة للسعودية 

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان سيسلمه يوم اغتياله، رسالة تتضمن ردا من الإيرانيين على رسالة سعودية.

ويعقد البرلمان العراقي جلسته الاستثنائية، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لبحث التوترات التي تشهدها البلاد، خاصة بعد الهجوم الأمريكي، الذي أدى لمقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس.

وأضح عبد المهدي خلال كلمة له ، أن الواء سليماني كان من المقرر أن يقابله صباح يوم اغتياله، لتسليمه الرسالة التي تأتي ردا على رسالة سعودية سلمها العراق لإيران، على حد قوله.