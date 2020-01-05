أفضل مدينة لقضاء العطلات في العالم (صور)

أحرزت مدينة نيو أورلينز الأمريكية المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية حول العالم لقضاء العطلات، في استطلاع أجراه موقع ”Which“ البريطاني المختص باستطلاعات الرأي حول الخدمات المتنوعة.

وشمل الاستطلاع أكثر من ألفي سائح، قيّموا رحلاتهم الأخيرة حول العالم، من حيث جودة المعالم الثقافية، والإقامة والتسوق والطعام والقيمة مقابل المال، ومدى ازدحام الأماكن.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم أحبوا مدينة نيو أورلينز التي تعرف باسم ”The Big Easy“ لطبيعتها الهادئة، وسكانها الوديعين وتنوع مأكولاتها والتي تعبّر عن ثقافات مختلفة، فضلا عن جودة معالم الجذب السياحي فيها، والتي تشمل الموسيقى الحية والحياة الليلية على مدار الساعة، وكذلك ركوب المراكب الهوائية في الجداول المائية لمشاهدة التماسيح.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل ترافيل“ البريطانية، حقق كل من سنغافورة ومدينة سيدني الأسترالية المركزين الثاني والثالث.

وقال أحد المشاركين ”إن سنغافورة تتميز بأطعمتها المتنوعة ما بين الصينية والهندية والماليزية، وبمراكز التسوق، وسلسلة كبيرة من الشوارع التجارية“.

أما عن مدينة سيدني التي تُعد دار الأوبرا أحد أبرز معالمها، فكتب سائح من المستطلعة آراؤهم ”من السهل الوصول إلى شاطئ بوندي الشهير عبر مرفأ يخوت، والالتفاف إلى الضاحية الشاطئية مانلي“.

واحتلت مدينة شيكاغو الأمريكية المركز الرابع، والعاصمة اليابانية طوكيو جاءت في المرتبة الخامسة، لتميزها بناطحات السحاب المضاءة والمعابد التاريخية، وسهولة التجول فيها.

وجاءت مدينة لاس فيغاس التي تعرف باسم ”مدينة الخطيئة“ في المرتبة الأخيرة من الاستطلاع، إذ قال عدد من السياح زاروها أخيرا ”إن أماكنها السياحية مزدحمة ويعلوها الصراخ، فضلا عن أنها استهلاكية وباهظة الثمن“.