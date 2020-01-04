واشنطن تتوقع ردا إيرانيا على مقتل سليماني خلال أسابيع

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أعلن البيت الأبيض، السبت، أنه أبلغ الكونغرس الأمريكي توقعه ردا إيرانيا على مقتل قائد ”فيلق القدس“، قاسم سليماني، ”خلال أسابيع“. وذكر البيت الأبيض أنه سيرسل إشعارا للكونغرس بالهجوم الذي أدى لمقتل سليماني، وفق شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية. وفي وقت سابق السبت، كشف غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي، عن…