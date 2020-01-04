ماكرون يبحث التوتر في الشرق الأوسط مع رئيس العراق وولي عهد أبوظبي‎

أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه بحث، اليوم السبت، الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، مع الرئيس العراقي، وولي عهد أبوظبي.

وتأتي المباحثات التي أعلنت عنها الرئاسة الفرنسية في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب قائد قوات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية فجر أمس الجمعة.

وقال البيان: إن إيمانويل ماكرون ”أجرى مباحثات مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حول التطورات التي تشهدها المنطقة“.

وأضاف البيان الفرنسي أن ”الرئيسين ماكرون وصالح سيظلان على تواصل لمحاولة منع مزيد من التصعيد في العراق والمنطقة“، دون مزيد من التفاصيل.