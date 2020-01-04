العراق.. إطلاق نار خلال تشييع سليماني والمهندس في الكاظمية (فيديو)

اندلعت اشتباكات بالرصاص بين الأمن العراقي وأنصار ”عصائب أهل الحق“ وميليشيات أخرى، خلال تشييع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أمام أحد مداخل منطقة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، إطلاق أعيرة نارية، قال نشطاء إنها جاءت عقب رفض أعضاء من كتائب حزب الله العراقي الخضوع لعملية تفتيش قبل الدخول إلى مرقد الإمام موسى الكاظم، حيث شيع جثمانا قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ويقول نشطاء تداولوا المقطع المصور إن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب اضطروا لإطلاق النار في الهواء للسيطرة على الموقف وفض الاشتباك.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التحقق من مصدر مستقل حول الحادثة.

وأقيمت في بغداد صباح السبت مراسم تشييع سليماني والمهندس وآخرين، بمشاركة كل من الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وقائد كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، وعدد من القادة السياسيين، مثل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وعدد من رجال الدين.