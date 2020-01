هند القحطاني تهاجم بدور الإبراهيم (فيديو)

View this post on Instagram

ظهرت الناشطة السعودية هند القحطاني في مقطع فيديو تتحدث فيه عن نسبها لترد فيه على مواطنتها بدور الابراهيم التي قالت عنها إن هند القحطاني مجنسة وأن أصولها يمنية وليست سعودية.