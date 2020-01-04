هند القحطاني تهاجم بدور الإبراهيم (فيديو)

تصدر وسم هاشتاغ هند القحطاني، يوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر “ في السعودية؛ وذلك بعد أن ظهرت في مقطع فيديو ترد فيه على بدور الإبراهيم، التي اتهمتها بأنها يمنية وليست سعودية، وقامت بإجراء العديد من عمليات التجميل وتخفي عمرها الحقيقي، وعلق المغردون بكثرة على وصفها لأنفها بـ “ سلة سيف “.

وهاجمت الناشطة السعودية هند القحطاني مواطنتها الفاشينيستا السعودية بدور الإبراهيم في مقطع فيديو عبر سناب، وقالت القحطاني إنها لن تلفظ اسمها؛ لأن ذكره ”يرفع من مكانتها ”، معتبرة أن هدف الهجوم عليها هو أن يتم ذكر اسمها أمام 2 مليون ونصف متابع، وهذا لن يحدث مطلقا.

وهاجمت هند بدور واتهمتها بالغيرة، قائلة: “الغيرة قتلتك بسبب ما أنا فيه من متابعة وانتي عايزة تنشهري على قفايه، شوفي خشمك كيف ؟ من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وعاملة عشرات عمليات التجميل“.

وأكدت القحطاني في مقطع فيديو آخر عبر سناب وهي تتحدث عن جغرافية السعودية والمنطقة وتقول: إذا سألت شخصا أين تقع سراة عبيدة فسيقول لك في المملكة العربية السعودية، أما إذا سألت شخصا أين تقع الرقة فسيقول في سوريا على الحدود السورية التركية”.

وأضافت: “ أنت من مناطق في شمال جزيرة العرب مثل تركيا وسوريا ”.

#هند_القحطاني#سله_سيف ارتفع الهاشتاق تعليقًا من المغردين على رد هند القحطاني على بدور الإبراهيم التي قالت أن هند يمنية متجنسة، وليست سعودية الأصل، وعلق المغردون بكثرة على وصفها لأنفها بـ “ سلة سيف “. pic.twitter.com/VoY5oB3juj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 4, 2020

وأضافت: “هذا خشم واقف مثل السيف ترى هذه خشوم بنات القبايل مو مثل خشمك نقار الخشب”، قائلة: “ تفكريني مثلك يا مريضة قلبك كله سواد ”.

وقالت هند: “ أنا قحطانية أساس العرب شكلي وخشمي يدل على ذلك يا متخلفة“، كما ردت هند على الاتهامات لها بأنها عجوز شمطاء بقولها: ”مخك الصغير مش مستوعب إني متزوجة صغيرة مو مثلك متزوجة كبيرة وعمري 36 وعندي 4 أطفال وبكامل شبابي وأناقتي، أنت مش مستوعبة أنني أم لديها 4 أطفال وبكامل أناقتها وجمالها وجسمها جميل لا بطن ولا عمليات تجميل“.

كلامي لصاحباتي بعد ما امي عيت اسوي فيلر:

#هند_القحطاني pic.twitter.com/cMZ91Mar18 — سين (@smshd_) January 4, 2020

وعن جمالها، قالت القحطاني ردا على ”بدور الإبراهيم ”: “ أنا أشوف إني أملك جسم كويس، يعني ما في بطن جسم منحوت، يعني جسم كويس بالنسبة لأم عندها أربع أطفال والحمدلله أنا راضية بيه، خشمي هذا اللي قاعدة تقولين عنه نقار الخشب، واقف مثل سلة السيف بدون عمليات تجميل، لكن هذا خشم بنات القبايل واقف جميل ما فيه أي عيب، كل شي فيني طبيعي خدودي طبيعية والحنك عندي طبيعي“.